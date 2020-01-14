У Зеленского не исключают, что украинский самолет сбили преднамеренно

Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате ошибки, следователям предстоит установить, действительно ли это было непреднамеренно.
Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии Украинской правде.
«Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом», — заявил он.
Ермак добавил, что именно поэтому работа комиссии продолжается.
Также помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.
Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна «глубоко сожалеет об этой трагической ошибке». Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
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