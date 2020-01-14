«Газпром» не использует законтрактованные объемы транзита через Украину

Российский «Газпром» сильно снизил объем прокачки газа по украинской газотранспортной системе, поскольку не ожидал достигнутой договоренности по транзиту с 1 января.

Такое предположение выдвинул генеральный директор ТОВ «Оператор ГТС Укарины» Сергей Макогон в интервью Интерфакс-Украина.

«Мы выполняем все заявки, которые подает Газпром. Сколько нам подают — столько и транзитируем. У меня есть несколько гипотез. Первая: „Газпром“ сам удивился достигнутой договоренности по транзиту с 1 января. Возможно, они готовились к его прерыванию и остановили продажи газа на январь, чтобы в штрафные санкции не попадать. Думаю, что праздники закончатся, они начнут продажи, и все дойдет до оговоренных объемов», — считает Макогон.

Он подчеркнул, что Газпром все равно оплачивает прокачку 178 млн кубометров в сутки, хоть транзит составляет меньшие объемы. Более того, Украина даже экономит на топливном газе, ведь некоторые агрегаты не надо включать.

«Вторая гипотеза связана с тем, что они приспосабливаются к работе в европейском режиме номинация-реноминация, поэтому просто побаиваются брать на себя ответственность перед Западом: если что-то не так сработает, и они понесут убытки за недопоставку. Есть риски для тех, кому работа по европейским правилам в новинку, Румыния, Молдова. Но мы с ними работаем, пока проблем не вижу», — сказал Макогон.

Он выразил предположение, что Газпром на время праздников решил посмотреть, как будет работать их служба на границе Украина-Россия.

«На западной границе по европейским правилам уже давно работает „Газпром экспорт“, а на восточной — непосредственно Газпром, и они там еще не такие продвинутые. Поэтому оттачивают механизмы, и смотрят, как работает цепочка номинаций-реноминаций по всему маршруту от РФ до стран ЕС», — считает Макогон.

По его мнению, уменьшение объемов прокачки может также быть связано с нежеланием России опускать цену на газ в Европе.

«Они готовились к затяжной блокаде, у них в Европе очень много своего газа в подземке. Плюс, как вы видите, зима очень теплая», — добавил Макогон.

Напомним, что 30 декабря Украина после затяжных переговоров подписала контракт о транзите газа с российской стороной. Среди прочего, в контракте заложен принцип «качай или плати», который обязует Россию оплачивать забронированные мощности вне зависимости от объема прокачки.