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В ДНР хотят дополнительный документ для разведения сил

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В ДНР хотят дополнительный документ для разведения сил

Для дальнейшего разведения сил и средств на новых участках на линии соприкосновения в Донбассе необходимо подписание дополнения к уже действующему соглашению. Об этом, как передает РИА Новости, журналистам заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Он отметил, что приоритетными направлениями работы подгруппы по вопросам безопасности на ближайшее время является реализация задач, поставленных лидерами стран «Нормандского формата», а именно: обеспечение устойчивого режима прекращения огня, а также рассмотрение и согласование новых участков для разведения сил и средств.

«Ключевым моментом при рассмотрении новых потенциальных участков разведения для нас является согласование и подписание дополнения к Рамочному решению от 21 сентября 2016 года, в котором будут учтены и урегулированы практические аспекты разведения сил и средств», — сказал Якубов.

Он напомнил, что на последней встрече в Минске 18 декабря стороны подтвердили свою приверженность перемирию, согласованному в июле 2019 года, как бессрочное и подкрепленное дополнительными мерами его усиления и контроля.

«Мы уверены, что выполнение этих мер способно обеспечить устойчивый режим прекращения огня, однако украинская сторона до сих пор не выполняет свои обязательства, которые, как показала практика разведения на трёх пилотных участках, не были учтены в основном документе», — сказал он.

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Напомним, что на первом за три года саммите стран «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации на Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными на Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

ДНР, разведение сил
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Среда, 15 января 2020
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