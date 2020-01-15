Глава посольства США пообещала поддержку новому главе НАПК

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин поздравила нового главу Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александра Новикова с назначением на должность и выразила поддержку антикоррупционных реформ в Украине американской стороной, сообщает посольство США в Украине.
«Мы сегодня здесь, чтобы поздравить господина Новикова в его новой роли главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции... Господин Новиков, мы приветствуем вас сегодня и с нетерпением ждем, когда Национальное агентство по предупреждению коррупции станет настоящим локомотивом изменений», — сказала Квин на мероприятиях по представлению нового главы НАПК в среду.
По ее словам, этот момент предоставляет НАПК «новую возможность выполнить свой мандат и продемонстрировать, что жертвы, принесенные смельчаками в 2014 году, не были напрасными».
Временная поверенная в делах США в Украине отметила большой потенциал НАПК и что ведомство может выступать узловым центром в правительстве Украины для продвижения ключевых функций, «таких как реформа финансирования политических сил и политика в отношении конфликта интересов, а также поддержка антикоррупционных подразделений во многих министерствах». Она пообещала поддержку ведомства в этой миссии.
«Украинские антикоррупционные институты, работающие должным образом, будут защищать граждан Украины и укреплять независимость, безопасность и процветание Украины», — резюмировала Квин.
Как сообщалось, Кабмин 15 января по результатам открытого конкурса назначил на должность главы НАПК Новикова, который до этого работал прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры.
В ходе выступления перед назначением Новиков заявил, что уверен, что НАПК сможет сформировать нулевую толерантность к коррупции в органах власти, и сообщил, что под его руководством будет разработана антикоррупционная стратегия, а также введена полная автоматизация проверки деклараций чиновников.
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