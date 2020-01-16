Гончарук заявил, что его не запугать

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что против команды президента и правительства работает много людей.

«С самого начала против команды президента и правительства работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, главная цель работы правительственной команды — «перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов и договорняков».

Гончарук отметил, что его команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения.

«Борьба продолжается, и я уверен в нашей победе!», — подчеркнул премьер.

Кроме того, Гончарук обратил внимание на ряд позитивных изменений в экономике.

«Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляющих 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%», — написал он.

Среди прочего, он с иронией отреагировал на опубликованные накануне записи: «Если это не хорошие новости для страны, то я полный „профан“ в экономике!».

Отметим, что накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике». Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.