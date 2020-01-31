СБУ запретила въезд в страну Валерию Сюткину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания в поддержку аннексии Крыма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице СБУ в Facebook. Концерт Сюткина в киевском дворце «Украина» был запланирован на 27 апреля.

«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о „целесообразности“ аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ», — заявила спецслужба.

Она также разъяснила порядок процедуры запрета на въезд в Украину для иностранных артистов. «СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины», — заявила спецслужба. Как «угрозу для безопасности» СБУ рассматривают и высказывания артистов, например в поддержку аннексии Крыма.

Накануне СБУ сообщила, что с 2014 года не допустила на территорию Украины 5024 россиянина, в том числе 675 в 2019 году. Всего же, по данным Госпогранслужбы, в минувшем году Украина отказала во въезде в страну более 7300 гражданам России, в отношении которых действовал запрет.

Ранее власти запретили въезд в страну более чем 150 деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели.