Зеленский назвал «киборгов» лучшим примером для защитников Украины

Украинские воины, которые защищали Донецкий аэропорт, является символом сверхчеловеческих усилий, героизма и храбрости украинского воинства.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Facebook.

«У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя — „киборги“. Вы — живые и павшие — настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину», — написал Зеленский.

Он добавил, что каждый знает, что «киборг» — это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а украинский воин-герой.

«Вы устояли там, где не выдержал бетон, а также враг признал вашу несокрушимость. Две сотни „киборгов“ заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли», — добавил Зеленский.

Напомним, что в Украине 16 января отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Бои за аэропорт длились с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта.

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые — посмертно.