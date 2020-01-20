Президент приехал в Минобороны почтить память «киборгов»

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в почтении памяти «киборгов», погибших во время обороны Международного аэропорта «Донецк».

Как сообщает Укринформ, в мероприятии также принимают участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, представители общественности, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы.

В Зале памяти защитников Украины министерства состоится расширенный утренний церемониал, посвященный памяти всех погибших военнослужащих за 242 дней обороны Донецкого аэропорта.

Напомним, 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня — с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года, и закончилась после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта.

В Донецком аэропорту и поселке Пески в течение этого периода воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

В период с 18 до 21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 «киборгов», поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских военных, ранены — более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые — посмертно.