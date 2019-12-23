Минрегион предлагает закон, который обяжет местные бюджеты достраивать «долгострои»

Министерство развития общин и территорий разрабатывает законопроект «Об особенностях урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства», который положит на местные общины технический контроль и финансирование достроек проблемных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Минрегион предлагает создать областным советам комиссии по техническому обследованию, которые будут контролировать проблемные застройки.

Также закон планирует решить вопрос создания или определения коммунальных предприятий, которые будут выполнять функции завершения строительства проблемных объектов.

Проектом закона предусмотрено, что финансирование работ по техническому обследованию объектов жилищного строительства осуществляется за счет средств областных бюджетов.

Финансирование завершения строительства проблемных объектов жилищного строительства за счет средств местных бюджетов будет ежегодно предусматриваться в программе социально-экономического развития соответствующего населенного пункта.

Как отметила Министр развития общин и территорий Алена Бабак, этот законопроект — «базовый макет» и создавался исключительно для того, чтобы определиться с первоочередными шагами в решении вопросов «долгостроев».

Министр сообщила, что Минрегион ждет письменные предложения по законопроекту, которые будут обсуждены на следующей рабочей встречи 28 декабря.

По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине проблемными считаются 150 объектов жилищного строительства, всего таких объектов в Киеве — 51.