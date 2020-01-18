Порошенко ждут на допрос по делу о госизмене

Государственное бюро расследований обнародовало повестку на допрос пятому президенту Украины Петру Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве о его возможной госизмене в ходе подготовки «Минских соглашений» от 2015 года.

Согласно сообщению ГБР, Порошенко должен явиться в 10:30 21 января — для допроса в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 г. (следователи Козлов М.Б., Лазорчик И.В.) и в 11:00 24 января — для допроса в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 г. (следователи Егоров Д.А., Амелин А.В.).

«В случае неявки без уважительных причин к следователю к свидетелю может быть применен привод», заявили в ГБР.