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SkyUp летом будет летать в Одессу из Киева и Харькова

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SkyUp летом будет летать в Одессу из Киева и Харькова

SkyUp намерен восстановить в сезон летней навигации выполнение как минимум двух внутренних рейсов, которые связывают Одессу с Киевом и Харьковом.

Об этом avianews.com сообщили в авиакомпании.

На данный момент летнее расписание лоу-коста пока не сформировано окончательно, в связи с чем продажи билетов еще не открыты.

В SkyUp развитие направления внутренних рейсов назвали одним из своих стратегических приоритетов и напомнили о важности инициативы Мининфраструктуры об отмене НДС на внутренние рейсы.

«Именно это решение создаст экономически приемлемые условия для дальнейшего активного развития данного направления — увеличения частоты и расширения маршрутов полетов», — прокомментировали в авиакомпании.

В SkyUp подчеркнули, что на данный момент сложилась ситуация, когда себестоимость внутреннего рейса выше себестоимости рейса за границу, что является сдерживающим фактором для отрасли внутренних авиаперевозок.

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SkyUp впервые начал выполнять внутренние рейсы в сезон летней навигации 2019 года с полетов из Киева и Харькова в Одессу.

Осенью 2019 года рейсы по данным маршрутам были приостановлены. Вместо них лоу-кост запустил полеты из Киева во Львов, Запорожье, Харьков, а также из Львова в Харьков.

Одесса, SkyUp
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