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SkyUp отменяет рейсы Одесса-Салоники из-за невостребованности

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SkyUp отменяет рейсы Одесса-Салоники из-за невостребованности

Авиакомпания SkyUp Airlines отменяет рейс по направлению Одесса – Салоники - Одесса, которое было открыто 6 июля.

Как сообщили в пресс-службе компании, указанное направление снято с расписания из-за недостаточной загрузки. В то же время первые рейсы (в Салоники 6 июля и обратно в Одессу 13 июля) выполняются, согласно расписанию.

Пассажирам последующих рейсов, которые выполняться не будут (начиная с 13 июля в Салоники и обратно с 20 июля в Одессу), в SkyUp предложили два варианта: пересесть на рейс Киев - Салоники - Киев с теми же датами вылета; запросить возврат средств, в том числе через баланс пассажира в личном кабинете на сайте авиакомпании.

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Ранее авиакомпания планировала летать на этом маршруте раз в неделю - по вторникам.

Одесса, SkyUp
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Ростислав Фортуна
политический эксперт

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