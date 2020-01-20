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Ирак направит делегацию в Украину для закупки современных систем ПВО

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Ирак направит делегацию в Украину для закупки современных систем ПВО

Ирак планирует направить делегации в Россию, Китай и Украину для обсуждения вопроса закупки современных систем для защиты воздушного пространства страны от любой возможной агрессии или нарушения суверенитета. Об этом, как сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на иракскую газету As Sabah, заявил член парламентского комитета по безопасности и обороне республики Бадр аз-Зияди.

«Делегации намерены посетить такие страны, как Россия, Китай и Украина, чтобы договориться с ними о поставках современных систем для защиты воздушного пространства Ирака, — сказал он. — Сейчас парламент находится в процессе формирования совместной делегации законодательной и исполнительной власти для визитов в развитые государства с целью заключения контракта на закупку усовершенствованного оружия».

Как отметил аз-Зияди, парламентарии рассматривают идею приобретения вооружений за счет поставок иракских нефтепродуктов по примеру заключенного недавно с Китаем соглашения «нефть в обмен на реконструкцию». «Многие страны заявили о своей готовности оснастить Ирак современным оружием в обмен на нефть, — отметил законодатель. — Это лучший способ обеспечить поставку хорошего оружия в Ирак без коррупции или взяточничества».

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По словам депутата, делегации также планируют обсудить вопрос о содействии в завершении установки современных тепловизоров на границе с целью обнаружения и пресечения проникновения террористов. «Недостаточное вооружение пограничных сил современным оружием стало следствием ошибки, когда мы полагались на соглашение с Соединенными Штатами, на которое были потрачены огромные суммы денег и которое не было до конца реализовано, — отметил аз-Зияди. — Поэтому иракцы должны рассчитывать на себя и идти в восточный лагерь для вооружения своей армии».

Ирак, ПВО
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Комментарии (1)
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Татьяна Баранова
Татьяна Баранова 1 час 1 минута назад

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