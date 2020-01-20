В Анкаре идут переговоры о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной

В Анкаре продолжаются переговоры между Украиной и Турцией о заключении Соглашения о свободной торговле.

Об этом сообщает посольство Украины в Турции на странице в Twitter.

«В Анкаре проходит очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — говорится там.

Как отмечается, стороны настроены на конструктивный диалог и учет обоюдных интересов в двусторонней торговле.

Во главе украинской делегации — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как сообщалось, 7 августа 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. Эрдоган отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 млрд долл. Он также выразил надежду на ускорение всех процедур по согласованию спорных моментов, необходимых для заключения ЗСТ.