Адвокаты Трампа призвали Сенат отклонить все обвинения в рамках импичмента

Адвокаты президента США Дональда Трампа по делу о его импичменте призвали Сенат Конгресса отклонить статьи обвинения против американского лидера. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, об этом говорится в документе, подготовленном стороной защиты для процесса в Сенате.

«Сенат должен как можно скорее отклонить эти несостоятельные статьи обвинения в рамках процедуры импичмента и оправдать президента», — отмечается в нем.

Адвокаты также назвали обвинения «оскорблением конституции» и демократических институтов США.

Напомним, что в ночь на 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Конгрессмены признали президента США виновным в злоупотреблении властью — обвинение поддержал 221 конгрессмен при необходимых 216 голосах. Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868 год) и Билла Клинтона (1998 год), за импичмент которого проголосовала Палата представителей. И в случае Джонсона, и в случае Клинтона голосование в Сенате было в их пользу, и они остались на своих постах.