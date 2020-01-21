Грета Тунберг признала, что ситуация с экологией в мире не меняется

Ситуация с окружающей средой в практической сфере пока не меняется, несмотря на то, что на эту тему ведется много разговоров. Об этом во вторник заявила экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном эконономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте мероприятия.
«Климат и окружающая среда — популярные темы для разговора сейчас, и большое спасибо молодежи, что она продвигает их, но, если мы посмотрим на эти проблемы под другим практическим углом, то не было сделано почти ничего, выбросы углекислого газа не были сокращены», — сказала она в ходе сессии на форуме, добавив, что «в будущем все изменится».
Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН конце сентября прошлого года, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи активистка обвинила собравшихся на саммите по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, и призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Ее выступление вызвало неоднозначную реакцию.
Тунберг также стала лицом международной акции Global Climate Strike («международная климатическая забастовка»). В 2018 году экоактивистка начала школьную забастовку за климат — каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.
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