«Нафтогаз» планирует запустить виртуальный реверса газа со Словакией

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает, что ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) откроет виртуальный реверс со Словакией в 2020 году, сообщается на странице компании в Twitter.

«Есть физические потоки газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и „Газпромом“ сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее — не нужно тратить газ на прокачку туда и обратно», — отмечено в сообщении компании.

Как сообщалось, «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны, что открыло возможность осуществления виртуального реверса природного газа.

«Виртуальный реверс» предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.