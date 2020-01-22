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«Укртрансгаз» заявил об аресте имущества компании и средств на ее счетах

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«Укртрансгаз» заявил об аресте имущества компании и средств на ее счетах

АО «Укртрансгаз» (УТГ), которое после 1 января 2020 года выполняет функцию оператора подземных хранилищ природного газа, заявляет об аресте всего имущества компании, а также средств на ее счетах во исполнение решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО «Укрэнергозбут», сообщила пресс-служба оператора.

«В настоящее время наложен арест на все имущество „Укртрансгаза“ и средства на счетах», — отмечено в сообщении.

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В УТГ считают данное решение неправомерным. В связи с этим УТГ обратилось в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро.

Укртрансгаз
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