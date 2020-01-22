СМИ ждут от Apple в марте новый бюджетный iPhone

Компания Apple в феврале начнет производство новых бюджетных iPhone, смартфон представят в марте.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Отмечается, что это будет первая бюджетная модель со времен iPhone SE, который стоил 399 долларов.
Агентство отмечает, что новый айфон внешне будет похож на iPhone 8 с диагональю 4,7 дюймов.
По данным издания, в новой модели Touch ID встроят в кнопку «Домой», при этом Face ID в смартфоне не будет. Процессор будет таким же, как в iPhone 11.
Предполагаемую цену на смартфон Bloomberg не называет.
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