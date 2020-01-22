Гончарук назвал главную проблему Украины. И это не профаны во власти

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что так называемые развитые страны имеют лучшую репутацию и выше уровень доверия, чем Украина.
Об этом он рассказал в в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает правительственный портал.
«Мы должны понимать, что главные ресурсы 21 века — это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемых ресурсов.
Именно это отличает так называемые развитые страны от Украины — они имеют более надежные ресурсы. Причина, почему мы отличаемся, очень проста: Украине никто не доверяет», — объясняет премьер.
По словам премьера целями правительства будет восстановление доверия и увеличение доступа к открытым данных.
«...Одной из наших целей является восстановление доверия к нашей стране. Теперь по информации. Я считаю, что информационные барьеры также наносят вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией», — резюмировал Гончарук.
Напомним, по словам премьер-министра Алексея Гончарука привлечь больше инвестиций в Украину поможет судебная реформа, концессионные инфраструктурные проекты и эффективные муниципалитеты и общества.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016