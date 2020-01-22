Гончарук назвал главную проблему Украины. И это не профаны во власти

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что так называемые развитые страны имеют лучшую репутацию и выше уровень доверия, чем Украина.

Об этом он рассказал в в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает правительственный портал.

«Мы должны понимать, что главные ресурсы 21 века — это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемых ресурсов.

Именно это отличает так называемые развитые страны от Украины — они имеют более надежные ресурсы. Причина, почему мы отличаемся, очень проста: Украине никто не доверяет», — объясняет премьер.

По словам премьера целями правительства будет восстановление доверия и увеличение доступа к открытым данных.

«...Одной из наших целей является восстановление доверия к нашей стране. Теперь по информации. Я считаю, что информационные барьеры также наносят вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией», — резюмировал Гончарук.

Напомним, по словам премьер-министра Алексея Гончарука привлечь больше инвестиций в Украину поможет судебная реформа, концессионные инфраструктурные проекты и эффективные муниципалитеты и общества.