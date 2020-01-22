В Минэкономики прогнозируют дальнейшее замедление инфляции

Укрепление обменного курса гривны, снижение цен на сырьевые товары на глобальных рынках и последние решения относительно ценообразования в сфере ЖКХ, будут предопределять низкие показатели инфляции как минимум в первой половине 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Потребительская инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 4,1% и была близка к нижней границе целевого диапазона (5% ± 1. п.). Ключевым фактором, который создавал дефляционное влияние на все внутренние цены (как на потребительские, так и на ценовые показатели всего реального сектора экономики) было укрепление обменного курса гривни к иностранным валютам... В дальнейшем ожидается, что укрепление обменного курса гривни, снижение цен на сырьевые товары на глобальных рынках и последние решения относительно ценообразования в сфере ЖКХ, будут обуславливать низкие показатели инфляции как минимум в первой половине 2020 года. В целом за год показатели инфляции будут, вероятно, ниже по сравнению с октябрьским прогнозом», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что укрепление гривны повлияло на внутренние цены как прямой эффект (снижение цен на товары преимущественно импортные), и как косвенный эффект (замедление роста цен на отечественные товары и услуги). Также дефляционное влияние имели: достаточность предложения продуктов питания, снижение цен на мировом рынке и жесткие монетарные условия, в частности высокие процентные ставки в реальном измерении. Все это вместе перевесило влияние со стороны устойчивого потребительского спроса и рост заработных плат.

Цены на большинство товаров и услуг, которые входят в состав базовой и небазовой инфляции, замедлили свой рост или вообще снижались (непродовольственные товары, преимущественно импортные). Цены в промышленности по итогам 2019 года зафиксировали рекордное снижение — на 7,4%. Почти по всем отраслям и высокими темпами снижались цены на продукцию, реализуемую за пределами Украины. Это было связано со снижением долларовых цен на эту продукцию на мировом рынке.

Напомним, что согласно базовому прогнозу Минэкономики (сценарий 1), прогноз инфляции (индекс потребительских цен) на последующие 3 года: 5,5% — 2020 год; 5,3% — 2021 год; 5,1% — 2022 год. Согласно сценарию № 2 (оптимистичному) инфляция в 2020 году прогнозируется на уровне 5,8%, в 2021 и 2022 годах — на уровне 5,0%.