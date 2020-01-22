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Депутаты хотят сделать электронные сигареты менее доступными для молодежи

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Депутаты хотят сделать электронные сигареты менее доступными для молодежи

Электронные сигареты со следующего года станут менее доступными для молодежи благодаря принятым Верховной Радой изменениям в законодательство, которыми увеличен акцизный налог на жидкости для электронных сигарет и запрещена их продажа лицам до 18 лет.

Об этом на брифинге сказала народный депутат из фракции «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Лада Булах, сообщает Укринформ.

«Действуя в интересах граждан и руководствуясь требованиями рамочной конвенции ВОЗ и нашего Минздрава, парламент принял шаги, которые снизят ценовую доступность средств для курения и средств доставки никотина в организм человека, в первую очередь детей и молодежи. 16 января 2020 года во втором чтении приняты законопроекты №№ 1210 и 1209. ...Вводится акцизный налог на жидкости для электронных сигарет в размере 3 тыс. грн за 1 литр с 1 января 2021 года. ...Обращаю внимание, что акцизы будут касаться как никотиновых жидкостей, так и жидкостей для электронных сигарет без никотина, которые также вредят здоровью курильщика. Вносятся изменения, согласно которым жидкости для электронных сигарет, как никотиносодержащие, так и без никотина, будут запрещены к продаже лицам до 18 лет. Наконец дети до 18 лет не смогут купить электронные сигареты в любом месте, где их продают», — сказала Булах.

По ее словам, у дистрибуторов, ритейлеров, производителей есть год для прогнозирования своих процессов, бизнес-планов для того, чтобы войти в новую систему налогообложения своих средств для курения.

Булах отметила, что сейчас ставки налогообложения электронных сигарет в 3,5 раза ниже, чем обычных сигарет. Так, на 2020 год акциз на 1 шт электронных сигарет составляет 34 копейки, на одну обыкновенную сигарету — 1 грн 21 копейка.

В целом, по словам Булах, из-за отсрочки нового налогообложения на год Украина, кроме потерь, связанных с ухудшением здоровья граждан, потеряет от 1,5 млрд грн до 1,8 млрд грн.

Как отметил на брифинге генеральный директор Департамента общественного здоровья Центра общественного здоровья Андрей Скипальский, Украина, как сторона рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, должна принять меры относительно быстрого реагирования и регулирования этих средств.

«Минздрав отстаивает позицию, что такие изделия должны быть четко определены в законодательстве, должны быть урегулированы на основе директивы ЕС 2014/40, в которой сказано, что как минимум это ограничение по возрасту, ограничение по содержанию никотина в жидкостях, как минимум это запрет использования вкусовых добавок в жидкостях и запрет рекламы электронных сигарет. Уравнение и повышение акцизов приведет к росту цены, что является основной целью ст. 6 Рамочной конвенции. Рост цены на табачные изделия является самым эффективным способом уменьшения потребления табачных изделий, а соответственно, эффект в здравоохранении будет очевидным — меньше употребления, больше здоровья», — подчеркнул Скипальский.

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По словам участников пресс-конференции, сейчас в Украине около 20% молодежи и детей имеют опыт курения, 7% из них — электронных сигарет. Причиной распространения таких продуктов стала ценовая доступность, а также неограниченная продажа электронных средств для нагрева с любого возраста.

акцизы, электронные сигареты, Слуга народа
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