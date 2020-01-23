Кабмин намерен создать Единый реестр украинцев

Кабинет министров намерен за один-два года создать Единый реестр украинцев, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
«Я надеюсь, что на протяжении одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску Единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполнен одновременно с многих реестров. А сейчас у нас каждый реестр живет своей жизнью», — сказал Дубилет в ходе пресс-брифинга в четверг по итогам электронной переписи населения в Украине, передает Интерфакс-Украина.
«Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем каждый день отвечать на вопрос, сколько же людей в Украине», — добавил Дубилет.
Напомним, что сегодня в Кабмине обнародовали данные так называемой электронной переписи населения.
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