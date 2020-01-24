ВОЗ призвала все страны быть готовыми к сдерживанию вируса из Китая

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию нового коронавируса 2019-nCoV, следует из сообщения на сайте организации. К таким выводам пришли специалисты пришли на экстренном заседании, которое прошло 22 и 23 января.
ВОЗ рекомендует властям каждой страны принимать меры для раннего выявления заболевания, изоляции заразившихся и контроля за их состоянием. Кроме того, для борьбы с вирусом странам необходимо предоставлять полные данные о распространении вируса в ВОЗ, говорится в сообщении.
По последним данным, в Китае от ранее неизвестного коронавируса уже погибли 25 человек, а общее число заразившихся в стране составляет 839 человек. Кроме того, случаи заболевания выявили в Сингапуре, Южной Корее, Японии, Таиланде и США.
Китайские специалисты установили, что вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.
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