Сбившего украинский самолет иранского военного посадили в тюрьму

Человек, действия которого привели к тому, что иранскими ВС 8 января был сбит украинский самолет, находится в тюрьме. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — цитирует его агентство ISNA.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им.имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.