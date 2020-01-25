Руководители трех украинских госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа

Директор государственного предприятия «Антонов» Александр Донец, председатель правления акционерного общества «Укрзализныця» Евгений Кравцов и генеральный директор государственной компании «Укрпочта» Игорь Смелянский получают заработную плату выше, чем президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщают Украинские Новости.

Так, зарплата Дональда Трампа является фиксированной и составляет 400 тыс. долларов в год или 33,3 тысячи долларов.

В свою очередь Донец получил зарплату за декабрь 2019 в сумме 1,203 млн гривен, что по курсу 24 грн/доллар составляет 50,1 тыс. долларов.

Зарплата Евгения Кравцова также выше, чем у Трампа. В 2018 году ежемесячно, в среднем, председатель «Укрзализныци» получал около 812,4 тыс. грн или 33,8 тыс. долларов.

Смелянский также признался, что получил в декабре 2019 года зарплату в 1,024 млн гривен или 42,6 тыс. долларов.

Отметим, украинские чиновники, в отличие от Трампа, могут иметь надбавки, премии и отпускные, поэтому уровень их зарплат может меняться в зависимости от месяца.