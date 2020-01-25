В Кремле уверяют, что не меняли курс «на украинском направлении»

Политика России на украинском направлении не менялась, заявил «Интерфаксу» в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.

Ранее в субботу политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Песков в свою очередь заявил «Интерфаксу», что никаких указов президента РФ об отставке Суркова нет.