В Китае из-за эпидемии продлили новогодние каникулы

Власти Китая поддержали идею продления в стране праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю из-за вспышки этого заболевания. Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа».
«Для подготовки надлежащих мер по контролю и профилактике эпидемии после праздников будет целесообразным продлить каникулы и скорректировать время возобновления занятий», — приводит агентство выдержки из решений совместного совещания правительственной комиссии по противодействию вирусу.
Школьные каникулы уже продлены из-за распространения коронавируса в провинциях Хубэй, Сычуань, Шаньдун, а также городах центрального подчинения Пекине и Шанхае.
Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.
Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
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