Войти
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры
официально
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры
Кравцова уволят из «Укрзализныци» в течение нескольких недель
кадры
Кравцова уволят из «Укрзализныци» в течение нескольких недель

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Конституционный суд отказался рассматривать закон о статусе Донбасса

178
Конституционный суд отказался рассматривать закон о статусе Донбасса

Конституционный суд Украины отказался принять к рассмотрению закон об особом статусе Донбасса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба инстанции.

«Вынесено постановление Большой палаты КСУ об отказе в открытии конституционного производства», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что постановление касается обращения 53 депутатов Верховной Рады от 19 июля 2019 года о рассмотрении закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей » и закона " О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей«.

Обращение в КСУ инициировали депутаты прошлого созыва парламента.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» действует с 2014 года, 18 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский продлил его действие еще на один год.

Читайте также: Один из подозреваемых в деле МН17 захотел участвовать в суде в Гааге

Закон предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных территориях Донбасса демократических выборов.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил ранее, что депутаты Рады планируют в 2020 году разработать и принять новый закон об особом статусе Донбасса, на что может уйти еще около года. Корниенко заверил, что новый закон «будет согласован со всеми сторонами», однако не уточнил, с какими именно.

Донбасс, КСУ, особый статус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016