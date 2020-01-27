Конституционный суд отказался рассматривать закон о статусе Донбасса

Конституционный суд Украины отказался принять к рассмотрению закон об особом статусе Донбасса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба инстанции.

«Вынесено постановление Большой палаты КСУ об отказе в открытии конституционного производства», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что постановление касается обращения 53 депутатов Верховной Рады от 19 июля 2019 года о рассмотрении закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей » и закона " О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей«.

Обращение в КСУ инициировали депутаты прошлого созыва парламента.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» действует с 2014 года, 18 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский продлил его действие еще на один год.

Закон предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных территориях Донбасса демократических выборов.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил ранее, что депутаты Рады планируют в 2020 году разработать и принять новый закон об особом статусе Донбасса, на что может уйти еще около года. Корниенко заверил, что новый закон «будет согласован со всеми сторонами», однако не уточнил, с какими именно.