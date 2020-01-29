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Украинцы в 2019 году задекларировали почти 102 миллиарда доходов

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Украинцы в 2019 году задекларировали почти 102 миллиарда доходов

Граждане Украины в 2019 году подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии на общую сумму 101,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«Всего было задекларировано полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год», — говорится в сообщении.

Также возросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она достигла более 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год. Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн грн.

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«Уровень налоговой культуры граждан повышается. Доказательством этого являются соответствующие результаты. Со своей стороны, ГНС максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан», — заявил глава ГНС Сергей Верланов.

налоги, ГНС
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Среда, 29 января 2020
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