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Украина останавливает прямые авиаперелеты в Китай

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Украина останавливает прямые авиаперелеты в Китай

Прямые авиапереты в Китай планируется приостановить с 4 февраля, сообщил заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта «Борисполь» Олег Струк на пресс-конференции в Киеве в четверг.

«Мы получили уведомления от авиакомпаний, что приостановлены прямые рейсы в Китай. Ожидаем еще три рейса авиакомпаний «МАУ» и SkyUp, которые состоятся 31 января, 2 и 4 февраля. После этого прямые рейсы в Китай на протяжении месяца не планируются",- сказал он, передает Интерфакс-Украина.

Струк добавил, что все сотрудники аэропорта полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"С 23 января аэропорт работает в усиленном режиме. Все сотрудники получили средства индивидуальной защиты. Проводится дезинфекция мест пребывания пассажиров из Китая, установлено специальное место для сдачи средств защиты«,- сказал он

В свою очередь, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, что в Украине запустят правительственную «горячую линию» для консультации врачей относительно течения и профилактики нового коронавируса.

«Сегодня протестирована правительственная «горячая телефонная линия», в ближайшее время сможем запустить ее для проведения консультаций. Она будет работать на национальном уровне в первую очередь для специалистов лечебной сети и для врачей-эпидемиологов, чтобы мы могли координировать все необходимые превентивные меры, предоставлять необходимую помощь на региональном уровне. В дальнейшем планирум ее расширение для граждан страны",- сказал он.

Кузин также отметил, что ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относятся к низкой степени риска инфицирования.

Согласно рекомендациям, изменился механизм телефонного опроса пассажиров, прибывших из Китая: теперь граждан будут обзванивать только после выявления у одного из пассажиров подозрения на коронавирус.

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По его словам, на заседании оперативного штаба, которое состоится позднее в четверг, планируется рассмотреть потребность регионов в средствах защиты и утвердить маршрут пациентов с подозрением на коронавирус.

Кузин подчеркнул, что бюро ВОЗ расширило до 11 количество референс-лабораторий, средний период ответа при подтверждении составляет два-три дня.

Борисполь, коронавирус
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