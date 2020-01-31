143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине снизили тарифы на тепло

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в декабре 2019 года в ряде городов Украины удалось на 5-35%, снизить тарифы за тепло для потребителей, однако там, где они раньше были более экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем там, где они были завышенными, сообщается на официальном сайте президента Украины.
«В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу», — сообщил Гончарук на совещании у президента Украины Владимира Зеленского по вопросам тарифов на теплопоставки и энергоэффективности в пятницу.
Премьер добавил, что на стоимость тепла в каждом регионе влияет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго, их оборудование, объемы потребления и потери тепла.
Глава государства отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полное отсутствие. Гончарук отметил, что правительство со своей стороны сделало все возможное для того, чтобы потребители этой зимой платили за тепло меньше.
Участники совещания согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мер по энергоэффективности в жилом фонде.
По информации премьера, 31 город уже подал заявки для участия в программе термомодернизации.
Во встрече приняли участие руководители профильных министерств, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, руководитель Офиса президента Украина Андрей Богдан и его заместители.
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