Число погибших из-за нового коронавируса выросло до 213 человек

Вследствие заражения коронавирусом умерли уже 213 человек, говорится в сообщении Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Изначально власти провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка болезни, заявили о 212 погибших.
Согласно обновленной информации, за сутки число погибших увеличилось на 43 человека, что стало рекордом. Количество заразившихся за это время выросло до 1982, суммарно составив 9692 человека.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом в ВОЗ отметили, что не видят необходимости ввода международных ограничений на путешествия и перевозку товаров. Там считают, что объявление ЧС поможет странам со «слабой системой здравоохранения».
По данным властей Китая, подтверждены почти 8 тыс. заболевших по всему миру. Среди пострадавших стран — США, где был выявлен первый случай передачи вируса от человека к человеку, Германия, Франция, Италия, ОАЭ, Австралия, Япония и Сингапур. В Украине случаев такого заболевания зафиксировано не было. Из-за вспышки вируса авиакомпании по всему миру, в том числе крупные United Airlines и British Airways, начали частично отменять полеты в Китай.
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