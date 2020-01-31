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Администрация Трампа в проекте нового бюджета предложит сохранить помощь Украине без изменений

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Администрация Трампа в проекте нового бюджета предложит сохранить помощь Украине без изменений

Финансовая помощь, выделяемая США Украине, в проекте бюджета на 2021 год останется на прежнем уровне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя административно-бюджетного управления при президенте Дональде Трампе.

Тот подтвердил, что в бюджетном предложении администрации на 2021 год будет перечислена помощь на нынешнем уровне.

Таким образом помощь Украине будет включать $250 млн, выделенных через Пентагон, и $115 млн, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

Представитель административно-бюджетного управления при президенте США отказался от дальнейших комментариев до публикации проекта бюджета, намеченной на 10 февраля.

Отмечается, что в своих последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу Госдепартамента для Украины до $20 млн. Каждый раз Конгресс отклонял сокращение и выделял Украине $115 млн.

Палата представителей в прошлом месяце объявила Трампу импичмент за злоупотребление властью и препятствование Конгрессу после того, как демократы заявили, что он заморозил военную помощь Украине в области безопасности, чтобы оказать давление на страну с целью добиться начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.

США, помощь, политика Трампа
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