Администрация Трампа в проекте нового бюджета предложит сохранить помощь Украине без изменений

Финансовая помощь, выделяемая США Украине, в проекте бюджета на 2021 год останется на прежнем уровне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя административно-бюджетного управления при президенте Дональде Трампе.
Тот подтвердил, что в бюджетном предложении администрации на 2021 год будет перечислена помощь на нынешнем уровне.
Таким образом помощь Украине будет включать $250 млн, выделенных через Пентагон, и $115 млн, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.
Представитель административно-бюджетного управления при президенте США отказался от дальнейших комментариев до публикации проекта бюджета, намеченной на 10 февраля.
Отмечается, что в своих последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу Госдепартамента для Украины до $20 млн. Каждый раз Конгресс отклонял сокращение и выделял Украине $115 млн.
Палата представителей в прошлом месяце объявила Трампу импичмент за злоупотребление властью и препятствование Конгрессу после того, как демократы заявили, что он заморозил военную помощь Украине в области безопасности, чтобы оказать давление на страну с целью добиться начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.
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