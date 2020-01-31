Кличко дал совет, как быстрее передвигаться по Киеву на авто

Мэр Киева Виталий Кличко в видеоролике на своей странице в соцсети Фейсбук рассказал о том, как можно быстрее передвигаться по столице на автомобиле, экономя время и горючее.
«Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с „зеленой волной“ движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, „поймав“ на каждом светофоре зеленый свет. И это не выдумка водителей. Проверить просто. Главное — соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%», — отметил в заметке к видео мэр Киева в пятницу.
Вместе с тем, как сообщает пресс-служба городского головы, с перечнем маршрутов «зеленой волны» можно ознакомиться по ссылке.
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