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Кооператив села Ольшанская Новоселица начал бесплатно обрабатывать огороды селян

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Еще год назад огороды жителей села Ольшанская Новоселица обрабатывались за деньги. После смены менеджмента СПК «Новоселицкий», обработка происходит бесплатно. Об этом журналистам рассказали местные жители.

«Обработка огородов людям всегда проводился за деньги. Сейчас это бесплатно: обрабатывают огороды, убирают, покупают зерно, то есть людей выручают. Это очень большое дело для села », - говорит комбайнер Александр Павленко.
Кроме того, крестьянам повысили плату за аренду земли с 7,7 тыс. грн до 10,5 тыс. грн и заработные платы почти вдвое — теперь она составляет более 20 000 гривен.

«В жатву мы работали с 7 утра и до 3:00 ночи, как подсолнечник молотили, то моя зарплата была максимум 8 тыс. грн в месяц. А сейчас по-разному, то 20 тыс.г, то 21 тыс. грн », - рассказывает завскладом кооператива Ярослав Мовчан.
Глава села Наталья Войтенко рассказала, что в планах кооператива открытие новых производственных предприятий для увеличения количества рабочих мест и привлечение молодежи к работе на деревне. Среди прочего, в селе ремонтируются дороги и учебные заведения, устанавливается освещение на улицах, заработал бесплатный маршрут в соседние села и тому подобное.

Напомним, в последние годы вокруг села Ольшанская Новоселица возникали споры и конфликты. Из-за ненадлежащего управления бывшего руководства кооператива село Ольшанская Новоселица было заброшенным. С избранием нового главы СПК «Новоселицкий» Натальи Войтенко в селе Ольшанская Новоселица наконец начались долгожданные положительные изменения: началось развитие инфраструктуры села, начали ремонтироваться объекты жизнеобеспечения села и улучшаться условия быта для людей.

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По словам крестьян, силами кооператива всего за полгода было проведено улучшения условий жизнедеятельности жителей села, а именно: установлена детская площадка, проведено освещение 5-ти сельских улиц, проведено освещение школы, установлены три остановки общественного транспорта, улучшено качество дорог и отремонтировано 5 улиц в селе Ольшанская Новоселица, проведен ремонт школы, где установлены новые металлопластиковые окне, сделан детский спортзал, проведен капитальный ремонт санузлов и отремонтировано отопление в школе и детском саду, запущена бесплатная маршрутка Ольшанская Новоселица — Гребинки.

АПК, Ольшанская Новоселица
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