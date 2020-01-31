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60 граждан Украины изъявили желание эвакуироваться из китайской провинции Хубэй

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60 граждан Украины изъявили желание эвакуироваться из китайской провинции Хубэй

Посольство Украины в Китае сообщает, что по состоянию на пятницу, 31 января, в китайской провинции Хубэй находятся 60 граждан Украины, с которыми дипломаты установили контакт, некоторые выразили желание эвакуироваться.

«По состоянию на 31 января 2020г 20:30 (по местному времени — Ред.) количество граждан Украины, которые пребывают в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт — 60 (56 человек находятся в г.Ухань, один в г.Сяньян, один в городском уезде Чжунсян, г.Цзинмень, один человек — в г.Ичан, один человек — в г.Сяогань», — сообщило посольство Украины в Китае в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина» в пятницу.

В диппредставительстве добавили, что часть граждан Украины в провинции Хубэй, находящихся в контакте с сотрудниками посольства, выразила желание быть эвакуированной в Украину и просила содействия в этом.

«Посольство на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и информирует о ее развитии МИД Украины, проводится работа с компетентными органами КНР. В случае принятия правительством Украины решения об эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй, посольство Украины в КНР окажет содействие в обеспечении координации действий соответствующих компетентных органов Украины и КНР, которые отвечают за проведение эвакуационных мероприятий», — ответили в посольстве на вопрос, рассматривается ли возможность эвакуации украинцев из провинции.

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В посольстве напомнили, что украинцы, находящиеся в городах Китая, где введен карантин, должны выполнять все указания местных компетентных органов.

В посольстве также подчеркнули, что, выполняя решение оперативной группы СНБО Украины по итогам заседания 27 января этого года, они рекомендуют всем гражданам Украины, находящимся на территории КНР, покинуть ее.

Китай, коронавирус
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Пятница, 31 января 2020
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