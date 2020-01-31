Зеленский приказал не пустить китайский вирус в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение «уханьского вируса» (2019-nCoV) с привлечением ресурсов ряда министерств, служб и организаций.

«Владимир Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу», — сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу.

Глава государства также считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Минздрава, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

Зеленский подчеркнул, что ситуация с распространением китайского вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Как отмечается, сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

«Привлечены все необходимые ресурсы, власть владеет всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия», — сказано в сообщении.

Зеленский также отметил необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по имеющимся данным, на территории Китая в настоящее время находится около 10 тыс. граждан Украины.