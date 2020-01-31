Бывшие нардепы, замминистра и еще сотни чиновников ищут работу через службу занятости

Из-за изменений в штате центральных органов власти в Киевском городском центре занятости зарегистрировались, чтобы найти работу, около двух тысяч чиновников.
Об этом сообщил директор КМЦЗ Виктор Билич.
«На данный момент у нас 9475 безработных, и это больше, чем на конец января прошлого года. Это связано с изменениями в штате центральных органов власти. Около двух тысяч безработных, которые занимали высокие должности — в министерствах (97 человек), Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины (111 человек), офисе Генерального прокурора Украины (175 человека), Национальном банке Украины (32), Государственной фискальной службе (63 человека ) и др.
Среди безработных — 4 народных депутата Украины предыдущего созыва, первый заместитель и заместитель министра, три главы районных государственных администраций, 247 руководителей предприятий, 132 прокуроры, 3 судьи», — отметил Билич.
По словам чиновника, работодатели подали на биржу труда в Киеве более 8700 вакансий, кроме того, еще около 8000 вакансий есть из других источников
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