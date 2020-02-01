США готовы обеспечить Беларусь нефтью «на 100%»

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Беларуси, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — заявил он.
Он отметил, что США самый крупный производитель энергоресурсов в мире «и все, что нужно, — это обратиться к нам».
Напомним, что в конце декабря 2019 года Беларусь не смогла договориться об условиях поставок нефти с Россией. Основной причиной стал спор о цене на нефть.
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