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В Беларуси уверяют, что поладили с США

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В Беларуси уверяют, что поладили с США

Беларусь и США достигли взаимопонимания в сотрудничестве по ряду направлений. Об этом заявил в субботу глава МИД Беларуси Владимир Макей на брифинге по итогам переговоров в Минске госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Александром Лукашенко.

«Беседа с президентом Беларуси прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания. Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются. Отмечена политическая воля и далее развивать двухсторонние отношения, этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва», — сказал Макей.

Министр отметил, что Минск приветствовал бы более активную роль США в сотрудничестве с Беларусью. «Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене», — заявил министр. По его словам, в частности, белорусская сторона заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса. «Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес работал здесь более активно. В том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами», — отметил Макей.

По его словам, перед сторонами стоит очень много общих вызовов и угроз, с которыми необходимо бороться вместе и которые возможно победить только совместными усилиями. «Они сегодня обсуждались на встрече с президентом Беларуси. Это и борьба с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком, обеспечение безопасности в регионе и мире в целом», — перечислил министр.

По его словам, «даже несмотря на какие-то существующие разногласия между странами, есть ряд сфер, где они имеют общий интерес и могут сотрудничать более эффективно».

Помпео в ходе встречи с Лукашенко в субботу заявил, что в ближайшее время США назначат своего посла в Минске, после более чем десятилетнего его отсутствия.

Макей также заявил, что Белрусь ведет активный диалог с США по тематике прав человека для сближения позиций.

«Мы ведем активный диалог с США по правам человека. Этот диалог ведется не просто ради диалога, обсуждаются конкретные вопросы и проблемы, вырабатываются конкретные меры по совершенствованию ситуации в этой сфере, — сказал Макей. — Это не застывшая ситуация, она постоянно развивается. И я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, будут сближены».

По его словам, вопросы демократии, прав человека очень детально обсуждались во время переговоров. «Беларусь, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане. И мы понимаем, что должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, — сказал он. — Мы это и делаем. У нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций».

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Помпео в субботу на встрече с Лукашенко заявил, что CША обеспокоены ситуацией с правами человека в Беларуси, но рассчитывают на прогресс в этом вопросе.

В последние годы отношения Беларуси с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако, несмотря на некоторое потепление в отношениях, остаются проблемы, в том числе это связано с ситуацией в области прав человека и демократических реформ.

США, Беларусь, Майк Помпео
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