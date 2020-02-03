«Слуга народа» определилась с кандидатом на промежуточные выборы в округе №179 Харьковской области

Съезд партии «Слуга народа» определился с кандидатом на промежуточные выборы народного депутата на 179 округе в Харьковской области, которые пройдут 15 марта 2020 года.
«Сегодня съезд партии „Слуга народа“ выдвинул Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты на 179 округе в Харьковской области», — сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Алексейчук — юрист, доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член международной организации «Конгресс криминалистов». Ранее она баллотировалась в Верховную Раду на 174 округе в Киеве.
Промежуточные выборы на 179 округе были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от «Слуги народа» Алексея Кучера, который 6 ноября возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.
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