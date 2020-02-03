В «Укрнафту» ищут нового главу компании

ПАО «Укрнафта» объявила конкурс на нового руководителя компании, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«В настоящее время идет конкурс на нового руководителя», — написал глава наблюдательного совета «Укрнафты» на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, акционеры «Укрнафты» с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали временно исполняющим эти обязанности Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.

«Укрнафта» в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом — до 1,516 млн тонн, природного газа — на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа — на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций.