Зеленский анонсировал новый обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в скором времени обществу будет названа дата обмена первой части согласованного в Минске списка удерживаемых лиц в ОРДЛО.

«Второй трэк — это разговор с Российской стороной об обмене наших граждан, который находятся в Крыму или на территории РФ. Началась работа, я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты и общество увидит списки», — сказал Зеленский в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

Напомним, что 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в Украину вернулись 35 удерживаемых украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления.

29 декабря 2019 года в рамках обмена с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Киев выдал сепаратистам Донбасса 124 человека.