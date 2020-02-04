В Макао из-за коронавируса закрывают все казино

Власти Макао решили приостановить работу всех казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы региона Хо Иат Сенга.

Дата и время закрытия игорных заведений будет согласована позже. Как отмечает портал Inside Asian Gaming, закроют все 49 казино, а также «подобные виды развлечений». Глава Макао добавил, что условия закрытия будут обсуждаться с владельцами игорных заведений.

Такое решение власти приняли на фоне сообщений о десятом человеке, заразившемся коронавирусом в Макао. По данным Macau News, им стал 57-летний житель города, который 25 января посетил Гуанчжоу и в тот же день вернулся обратно. На следующий день у него появилась высокая температура и начался кашель, сообщает издание. 4 февраля у мужчины подтвердили коронавирус, сейчас он изолирован.

Вспышка нового коронавируса в Китае началась с декабря прошлого года. Изначально вирус обнаружили в городе Ухань (провинция Хубэй). К 4 февраля, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, погибли 427 человек, а число зараженных во всех странах достигло 20 623 человек.

Заболевание выявили во всех регионах материкового Китая, в других азиатских странах, в нескольких государствах ЕС, в США, Австралии, Канаде и России. Большинство смертей зафиксировали в Ухане, однако 4 февраля стало известно о первом погибшем от коронавируса в Гонконге. До этого за пределами КНР от заболевания умер мужчина на Филиппинах, побывавший в Ухане.