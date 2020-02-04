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Во Вьетнаме и Саудовской Аравии зарегистрировали вспышки птичьего гриппа

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Во Вьетнаме и Саудовской Аравии зарегистрировали вспышки птичьего гриппа

Вспышки разных штаммов птичьего гриппа выявлены одновременно во Вьетнаме и Саудовской Аравии, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health, WOAH) со ссылкой на данные профильных ведомств обеих стран.

Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем. По данным WOAH, из 2500 пораженных вирусов домашних птиц погибли 2200, а оставшиеся 300 были уничтожены, чтобы не допустить распространения болезни.

В Саудовской Аравии вирусом птичьего гриппа штамма H5N8 оказалась поражена птицеферма. В результате 22,7 тыс. птиц погибли от болезни, а еще более 385 тыс. были уничтожены в целях предотвращения распространения инфекции за пределы фермы.

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По данным ВОЗ, информации о случаях заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N8 нет.

Случаи заражения людей вирусом H5N6 фиксировались в Китае с 2014 года более 20 раз, семь человек погибли. При этом ВОЗ отмечала, что случаев передачи болезни от человека к человеку не выявлено.

Саудовская Аравия, Вьетнам, птичий грипп
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