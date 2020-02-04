Пристайко подтвердил переговоры об очередном обмене пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент ведется подготовка к очередному обмену удерживаемыми лицами.

Он выразил надежду, что обмен удастся выполнить в формате «всех на всех», передает издание «Крым.Реалии».

«Мы сейчас готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность в ближайшее время завершить обмен „всех на всех“. А это будет очень большой и массовый обмен, в котором, мы надеемся, найдется место в преобладающем большинстве крымским татарам, которых в последних волнах нам удалось получить не так много. В частности, этот вопрос вчера обсуждался с президентом Эрдоганом, который был с визитом в Киеве», — сообщил министр.

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 «остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи».

ОРДЛО были переданы 124 человека.