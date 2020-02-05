Москва оказалась одним из самых доступных для миллионеров городов мира

Швейцарский банк Julius Baer выпустил свой первый глобальный отчет о благосостоянии и роскошном образе жизни Global Wealth and Lifestyle Report. В основу отчета легло исследование потребительского поведения и цен на товары и услуги люксового сегмента в 28 мегаполисах. Российская столица Москва оказалась одним из самых доступных городов, заняв 23-е место в общем рейтинге.

Аналитики Julius Baer исследовали цены на 20 категорий люксовых товаров и услуг, которые покупают себе хайнеты (high-net-worth individuals), — как правило, к ним относят людей с состоянием более $1 млн без учета стоимости основного места жительства. Учитывались как цены на часы Rolex и сумочки Dior, так и на дорогое вино и организацию свадебного банкета.

Самыми дорогими городами для миллионеров, по версии Julius Baer, стали Гонконг, Шанхай и Токио. Доступнее всего миллионерам оказалось жить в Мумбае, Йоханнесбурге и Франкфурте.

Москва стала одним из самых доступных городов, поскольку в целом большинство товаров и услуг люксового сегмента в российской столице дешевле, чем в других мировых мегаполисах. В двух категориях Москва оказалась самым доступным городом — в российской столице дешевле всего купить пианино от легендарного производителя Steinway & Sons и сделать лазерную коррекцию зрения.

В Москве также ниже, чем в среднем по 28 городам, цены на персональные спортивные тренировки и инъекции ботокса для разглаживания мимических морщин вокруг глаз. Стоимость инъекций ботокса против «гусиных лапок» составляет, по данным Julius Baer, в Москве $91. Дешевле только в Стамбуле — $79.

Кроме того, из Москвы дешевле, чем из большинства рассматриваемых городов мира, можно улететь бизнес-классом.

Москва вошла в тройку самых дорогих городов по стоимости ювелирных украшений и премиального вина.

Выше среднего по сравнению с другими городами в Москве обойдутся женские туфли Christian Louboutin New Simple Pumps, свадебный банкет и услуги адвоката.