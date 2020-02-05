Суд отменил продажу активов четырех банков-банкротов

Аукцион по продаже пула активов четырех банков (АО «ВТБ Банк», АО «Дельта Банк», ПУАО «Фидобанк» и АО «Банк «Финансы и кредит»), который должен был состояться 3 февраля был отменен по решению суда.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

«Отменен аукцион по продаже пула активов четырех банков — АО «ВТБ Банк», АО «Дельта Банк», ПУАО «Фидобанк» и АО «Банк „Финансы и кредит“, который был запланирован на 3 февраля 2019 года. Решение о прекращении торгов и снятии с продажи лота вынесено исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов 3 февраля 2020 на основании соответствующего постановления Хозяйственного суда г. Киева», — говорится в сообщении.

Этим определением суд запретил осуществлять продажу активов, которые включены в пула, на время рассмотрения иска одного из участников предыдущих торгов по продаже указанного пула относительно признания этого участника победителем.

Как известно, основа пула — более 600 кредитов юридических лиц и почти 14 000 позиций дебиторской задолженности. Средний срок просрочки по кредитам — 7 лет, общая задолженность — 2,5 млрд грн. Судебное производство продолжается в отношении 86 кредитов и еще 12 переданы в работу Государственной исполнительной службе. Среди объектов залога по кредитам, которые вошли в пул, имущественный комплекс зданий и сооружений в Одесской области, а также целостный имущественный комплекс Кременчугского мясокомбината.

Ранее, 24 января 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об отмене результатов предыдущих торгов по продаже пула с якорным активом в виде кредита с Кременчугским мясокомбинатом в залоге и сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы. Причиной решения об обращении в правоохранительные органы, по словам руководства ФГВФЛ, стало грубое нарушение условий аукциона со стороны организатора торгов — «Универсальной товарно-сырьевой биржи», которая допустила к участию в аукционе одного из участников без оплаты им гарантийного взноса. Этим участником является компания ООО «Бизнесресурс-Украина», которая стала победителем голландского аукциона, предложив за пул более 304 млн грн и таким образом в два раза превысила цену ближайшего конкурента. Однако эта компания, утверждают в Фонде, не заплатила за приобретенный пул, хотя имела на это целый месяц.