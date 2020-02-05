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Эксперты ожидают отставку Гончарука с поста премьер-министра до конца года

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Эксперты ожидают отставку Гончарука с поста премьер-министра до конца года

58,3% украинских политических экспертов считают, что правительство Алексея Гончарука будет отправлено в отставку в течение этого года. Такие данные были получены в результате опроса политических экспертов, политических обозревателей и политтехнологов Украины, проведенного ОО «Лига избирателей». В том, что нынешний Кабмин удержится у власти до конца года верят только 12,5% опрошенных, еще 29,2% считают, что возможна замена отдельных фигур в министерских креслах, при условии одновременного сохранения А. Гончаруком собственной должности.

Причем скандал с обнародованием записей разговоров с участием премьер-министра может и не стать основной причиной его возможной отставки. Так, был поставлен вопрос: «Оцените, пожалуйста, возможные репутационные риски для власти в связи с делом „пленок Гончарука“. От 5 — самые репутационные потери, до 1 — никаких последствий». Лишь 4,16% опрошенных экспертов убеждены, что власть понесла значительные репутационные потери. Еще 16,7% считают, что репутационные потери имели место. Однако 79,4% респондентов выбрали варианты от «3», в «1», которые предусматривают, что последствия для репутации властей не будут слишком серьезными, в том числе 16,7% экспертов считают, что не следует ожидать никаких репутационных последствий скандала с незаконным прослушиванием разговоров руководства Кабмина.

Исследование проводилось с 23 по 30 февраля 2020 методом индивидуального анкетирования.

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В исследовании приняли участие политтехнолог Алексей Голобуцкий, политический консультант Кость Бондаренко, политтехнолог Андрей Золотарев, политический консультант Дмитрий Джангиров, политолог Михаил Чаплыга, политолог Александра Решмедилова, политический консультант Виталий Кулик, политолог Олеся Яхно, политолог Руслан Бортник, политический консультант Игорь Душин, политический консультант Николай Спиридонов, политтехнолог Олег Постернак, социолог Юрий Гаврилечко, политолог Андрей Мишин, политический аналитик Руслан Бизяев, журналистка Елена Маркосян, философ Виталий Заблоцкий, политолог Валентин Якушко, медиа-эксперт Елена Бондаренко, политтехнолог Владислав Дзивидзинський, политический консультант Елена Дьяченко, политолог Сергей Белашко, доктор политических наук Владимир Смолянюк, политический консультант Екатерина Одарченко.

Алексей Гончарук, Лига избирателей
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Среда, 5 февраля 2020
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